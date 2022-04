Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στην Μπούκα – «Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφθηκε την Μπούκα, όπου καταγράφηκαν εικόνες που παραπέμπουν σε μαζικές δολοφονίες αμάχων.

Επισκέφτηκε έναν δρόμο όπου υπάρχει κατεστραμμένος ρωσικός εξοπλισμός και μίλησε με κατοίκους της περιοχής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στην Ουκρανία».

«Η Ουκρανία δεν θα ησυχάσει εάν δεν ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι της θηριωδίας στην περιφέρεια του Κιέβου», πρόσθεσε.

#Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited #Bucha, where evidence of mass murders of civilians was found

He visited the road with destroyed #Russian equipment and talked to local residents. Zelenskyy also stated that #Russia committed war crimes and genocide in #Ukraine. pic.twitter.com/9ay1nyDG0y

