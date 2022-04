Γερμανία: Υπό κρατικό έλεγχο προσωρινά η Gazprom Germania

Υπό κρατικό έλεγχο θέτει προσωρινά η Γερμανία τη Gazprom Germania, θυγατρική της Gazprom.

JUST IN: Germany has temporarily placed Gazprom Germania under state control. pic.twitter.com/S1WbIJFlbl

— DW News (@dwnews) April 4, 2022