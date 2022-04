Ουκρανία – Βρετανία: Να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πρέπει να ανασταλεί, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας μετά την ανακάλυψη πτωμάτων και ομαδικών τάφων στην ουκρανική πόλη Μπούκα.

Given strong evidence of war crimes, including reports of mass graves and heinous butchery in Bucha, Russia cannot remain a member of the UN Human Rights Council.

Russia must be suspended.

— Liz Truss (@trussliz) April 4, 2022