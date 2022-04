Δημοσκόπηση Μασκ στους χρήστες του twitter: Θα θέλατε πλήκτρο «edit»;

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc Έλον Μασκ ανάρτησε χθες μία δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες, αν επιθυμούν ένα πλήκτρο για την επεξεργασία περιεχομένου (edit) στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσκόπηση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την αποκάλυψη από τον Μασκ για την αγορά ποσοστού 9,2% του Twitter που έγινε χθες. Με την κίνηση αυτή, ο ίδιος έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter.

«Επιθυμείτε ένα πλήκτρο επεξεργασίας;» ρώτησε ο Μασκ σε μία ανάρτησή του στο Twitter

Do you want an edit button?

Απαντώντας στην ανάρτηση του Μασκ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνέπειες από τη δημοσκόπηση αυτή θα είναι σημαντικές. «Παρακαλώ ψηφίστε προσεχτικά», τόνισε ο ίδιος.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022