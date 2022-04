Στο Κίεβο μέσα στην εβδομάδα η Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση με Ζελένσκι

Εκπρόσωπος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα ταξιδέψει στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022