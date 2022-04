Twitter: Έρχεται η επιλογή edit για τις δημοσιεύσεις – «Όχι, δεν πήραμε την ιδέα από τον Μασκ»

Την επιλογή edit για τις δημοσιεύσεις στο Twitter προαναγγέλλει το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως η σχετική ανάρτηση που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα για το θέμα δεν ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα.

Το Twitter ανέφερε ότι όντως εργάζεται πάνω στη δημιουργία του πλήκτρου επεξεργασίας εδώ και έναν χρόνο.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022