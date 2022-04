Βουκουρέστι: Όχημα έπεσε στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας – Ένας νεκρός (βίντεο)

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του, πέφτοντας με το αυτοκίνητό του στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσε η αστυνομία στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να φλέγεται, ένω δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν η πρόσκρουση ήταν ατύχημα ή σκόπιμη.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022