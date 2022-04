Πόλεμος στην Ουκρανία: Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιστρέφουν στο Κίεβο

Έως και πριν από λίγες εβδομάδες, οι διπλωμάΔιπλωμάτεςτες της Δύσης αποχωρούσαν μαζικά από την ουκρανική πρωτεύουσα «κυνηγημένοι» από τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο.

Πλέον, έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου και ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αρχίζουν να επιστρέφουν στο Κίεβο, θεωρώντας προφανώς πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επικρατήσει οριστικά στη μάχη για τον έλεγχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία, έχουν αποκαταστήσει ή ανακοινώσει πως πρόκειται να αποκαταστήσουν τη διπλωματική τους παρουσία πίσω στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σε ανάλογο πνεύμα, και η Τουρκία έκανε γνωστό πως μεταφέρει την πρεσβεία της πίσω στο Κίεβο, από όπου είχε αποχωρήσει προ εβδομάδων μετακινώντας την τουρκική διπλωματική αποστολή κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

We are back. The Slovenian and European flags flutter again in front of the @SLOinUKR in #kyiv. When the team traveled to the 🇺🇦 capital yesterday, they saw many civilians returning to the city. @MFA_Ukraine @JosepBorrellF @Denys_Shmyhal @USEmbassyKyiv @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/GGLkfF5mkf

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 28, 2022