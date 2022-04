DΙΑΝA: Η πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για αμυντικές τεχνολογίες αιχμής

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Θερμοκοιτίδες στο «Δημόκριτο» και στο ινστιτούτο FORTH θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) του ΝΑΤΟ, τον καταστατικό χάρτη του οποίου αναμένεται να εγκρίνουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας στη σύνοδο που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στη βελγική πρωτεύουσα. Συνολικά τέσσερις ελληνικές εγκαταστάσεις θα συμμετάσχουν στην DIANA, εστιάζοντας στις αμυντικές εφαρμογές και τις εφαρμογές ασφαλείας πεδίων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, η βιοτεχνολογία, η κβαντική υπολογιστική, το διάστημα και τα καινοτόμα υλικά.

Η απόφαση για τη σύσταση της DIANA και του συμπληρωματικού Ταμείου Καινοτομίας του ΝΑΤΟ ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Στόχος των πρωτοβουλιών, όπως εξήγησε σε ενημέρωση μικρής ομάδας δημοσιογράφων ο βοηθός γενικός γραμματέας Αρμόδιο για τις Αναδυόμενες Προκλήσεις Ασφάλειας, Ντέιβιντ βαν Βιλ, «είναι να διατηρήσουμε το τεχνολογικό προβάδισμα», καθώς «νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και η βιοτεχνολογία θα αποτελέσουν τη ραχοκοκκαλιά των αμυντικών και αποτρεπτικών μας ικανοτήτων στο μέλλον». Χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα επενδύουν σημαντικά στα πεδία αυτά, σημείωσε ο αξιωματούχος της Συμμαχίας, γεγονός που δικαιολογεί «επείγουσες κινήσεις» ώστε να εξακολουθήσει το ΝΑΤΟ να προπορεύεται στην «κούρσα της τεχνολογίας».

Η βασική μέθοδος είναι η αξιοποίηση ήδη εδραιωμένων τεχνολογιών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, μέσω συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Η DIANA, συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο Ντέιβιντ βαν Βιλ, θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών που παράγουν νέες τεχνολογίες με το στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ «ώστε να σχεδιάσουν λύσεις αιχμής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην άμυνα και την ασφάλεια».

Το δίκτυο της DIANA, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΝΑΤO, θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση περισσότερες από 60 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη – περισσότερες από δέκα θερμοκοιτίδες και άνω των 50 κέντρα δοκιμών «με εργαστήρια αιχμής όπου οι παραγωγοί της καινοτομίας θα μπορούν να δοκιμάζουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον». Το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας στη Βόρεια Αμερική, όπως ανέφερε ο κ. βαν Βιλ, θα καθοριστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης στα τέλη Ιουνίου (ένα από τα δύο κεντρικά γραφεία θα είναι στον Καναδά, το άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Το έργο της νέας υπηρεσίας θα κατευθύνεται από στρατηγικές αξιολογήσεις που θα γίνονται ανά διετία από τους συμμάχους και θα εντοπίζουν τις νεότερες «ζωτικές προκλήσεις ασφαλείας». Βάσει αυτής της κατεύθυνσης, η DIANA θα χρηματοδοτεί τις πιο πολλά υποσχόμενες προτάσεις, εκπαιδεύοντας παράλληλα τους εμπνευστές των λύσεων αυτών στις ειδικές συνθήκες του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Παράλληλα, συστήνεται Ταμείο Καινοτομίας του ΝΑΤΟ (NATO Innovation Fund), ένα επενδυτικό fund υψηλού ρίσκου (venture capital) που θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαπενταετίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις στο πεδίο του deep tech (τεχνολογίες που καταπιάνονται με δύσκολα επιστημονικά προβλήματα και απαιτούν βαθιά επιστημονική γνώση). Στη φάση αυτή έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με δημόσιους πόρους στη χρηματοδότηση του Ταμείου 21 μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο βοηθός γενικός γραμματέας της Συμμαχίας εξέφρασε την προσδοκία στους μήνες ως τη Σύνοδο της Μαδρίτης ο αριθμός των συμμετεχόντων να αυξηθεί.

