Ζαχάροβα: Σκηνοθετημένες οι εικόνες της Μπούκα – Στόχος οι περισσότερες κυρώσεις

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι εικόνες με τα σκορπισμένα πτώματα στην πόλη Μπούκα, οι οποίες σύμφωνα με τη Ρωσία ήταν σκηνοθετημένες, σχεδιάστηκαν για να δικαιολογήσουν περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας και να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για σφαγή κατοίκων της Μπούκα, μιας πόλης έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο, που τα ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει για αρκετές εβδομάδες πριν αποχωρήσουν. Το Reuters σημειώνει ότι οι δυτικές χώρες έχουν ζητήσει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία αμάχων.

«Αυτές οι τρομερές, εγκληματικές, πλαστές εικόνες δημοσιεύτηκαν για να δικαιολογήσουν άλλο ένα προκαθορισμένο πακέτο κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κλίμακας απέλασης διπλωματών από διάφορες χώρες», είπε η Μαρία Ζαχάροβα στην εβδομαδιαία ενημέρωσή της, για να προσθέσει: «Και φυσικά για να περιπλέξει, αν όχι εντελώς να σταματήσει, τις συνομιλίες».

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν προχωρούν τόσο γρήγορα ή δυναμικά όσο θα ήθελε.

Russian Foreign Ministry spox takes the “we are actually doing what we accuse others of doing” subtext of Moscow’s propaganda to the next level, condemning the Western news media (“your newspapers, TV networks, analysts”) of being accomplices to the massacre in Bucha. pic.twitter.com/WF2wwY2L8F

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 6, 2022