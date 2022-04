Ποιο είναι το πρόβλημα με το Twitter;

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ συνεχίζει να τουιτάρει καθημερινά, ωστόσο πλέον ως μεγαλομέτοχος ο ίδιος του twitter και ως μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, με τους αναλυτές να διερωτώνται εάν αυτές οι νέες του ιδιότητες θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο.

Ο ίδιος δεν ήταν βέβαια ποτέ του απλώς «άλλος ένας» χρήστης του twitter. Με τους δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους του, τις συχνά αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του και τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια της προσωπικής περιουσίας του, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήταν ένας από τους πλέον αμφιλεγόμενους χρήστες του twitter, ένας χρήστης ο οποίος είχε μάλιστα ασκήσει δημοσίως κριτική και στις ρυθμίσεις της εν λόγω υπηρεσίας.

Ο Μασκ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί πια με τις εταιρείες SpaceX και Tesla (και παλαιότερα με το PayPal), είχε επικρίνει, μέσω twitter, το ίδιο το twitter. Ο ίδιος είχε επίσης διαμηνύσει, και πάλι μέσω twitter, ότι σκεφτόταν να δημιουργήσει ένα δικό του κοινωνικό δίκτυο διαφορετικό από το twitter.

Πίσω στις 25 Μαρτίου, ο 50χρονος πολυδισεκατομμυριούχος είχε στήσει μια δική του δημοσκόπηση-poll καλώντας τους χρήστες να απαντήσουν εάν θεωρούν ότι το twitter συμμορφώνεται ή όχι με την αρχή της ελευθερίας του λόγου που είναι τόσο σημαντική στο πλαίσιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες έκαναν τον κόπο να απαντήσουν, στην πλειονότητά τους (ποσοστό άνω του 70%) με ένα «όχι», δίνοντας όμως έτσι πάσα στον Μασκ προκειμένου εκείνος να περάσει σε ένα επόμενο ερώτημα.

Αφού το twitter «δεν ανταποκρίνεται στις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης υπονομεύοντας έτσι τη δημοκρατία… τι πρέπει να γίνει; Μήπως είναι αναγκαία μια νέα πλατφόρμα», είχε διερωτηθεί τότε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, με τους χρήστες να σπεύδουν και πάλι να απαντήσουν κατά δεκάδες χιλιάδες: «Απλώς αγόρασε το twitter», τον είχε προτρέψει ένας εξ αυτών… Όπερ και εγένετο, με τον Μασκ να αποκτά μερίδιο 9,2% στην υπηρεσία (σχεδόν 73,5 εκατομμύρια μετοχές).

Ως μεγαλομέτοχος πια του twitter, με τη δική του θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ο Μασκ θα μπορούσε πια να προωθήσει αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας… εάν το θελήσει. Εάν μάλιστα ισχύσουν όσα έχουν διαρρεύσει ως σενάρια στα αμερικανικά ΜΜΕ, τότε εκείνος ίσως θελήσει να δώσει βήμα στους ιδίους τους χρήστες ώστε να προωθήσουν εκείνοι τις αλλαγές που επιθυμούν.

Διόλου τυχαία, εκείνος προχώρησε στις 5 Απριλίου και σε μια νέα δημοσκόπηση-poll μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ρωτώντας τους χρήστες εάν θα ήθελαν την υπηρεσία να αποκτά ένα «edit button», μια επιλογή δηλαδή που θα τους επιτρέπει να τροποποιούν (edit) τις αναρτήσεις τους αφότου της δημοσιεύσουν. Σχεδόν 4,5 εκατομμύρια άτομα (ή, πιο σωστά, λογαριασμοί) απάντησαν, το 73,6% εξ αυτών θετικά στην ερώτηση εάν θα ήθελαν «edit button».

Do you want an edit button?

Από εκεί και πέρα ωστόσο, εάν ο Μασκ θελήσει να κινηθεί με γνώμονα τα «θέλω» των ιδίων των χρηστών, τότε έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιά ακριβώς είναι αυτά τα «θέλω» και οι απόψεις τους για τα όποια «αρνητικά» του twitter τα οποία θα ήθελαν ενδεχομένως εκείνοι να αλλάξουν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε πέρυσι (Μάιος 2021) το αμερικανικό Pew Research Center στις ΗΠΑ, όταν κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «Ποιο είναι το πρόβλημα με το Twitter;»:

% of us adult twitter users who say the following is a major problem on the platform

inaccurate/misleading info 53%

harassment/abuse 47%

tone/civility of discussions 38%

twitter limiting visibility of certain posts 31%

banning users 25%

-pew

