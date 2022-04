Live: Πόλεμος στην Ουκρανία – Οι εξελίξεις από την 44η ημέρα εισβολής

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον αποσυρθεί πλήρως από τη βόρεια Ουκρανία προς τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, ανακοίνωσε η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις ρωσικές δυνάμεις θα μεταφερθούν στην Ανατολική Ουκρανία για να πολεμήσουν στο Ντονμπάς, ανέφερε το Βρετανικό υπ. Άμυνας.

Οι δυνάμεις θα απαιτήσουν αναπλήρωση προτού αναπτυχθούν ανατολικότερα, με οποιαδήποτε μαζική αναδιάταξη από το βορρά πιθανότατα θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα, πρόσθεσε.

Το υπουργείο σημειώνει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί πόλεων στα ανατολικά και νότια συνεχίζονται και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει νοτιότερα από την πόλη Ιζίουμ, η οποία παραμένει υπό τον έλεγχό τους.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 April 2022



