Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες: Πλήρης η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη βόρεια Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον αποσυρθεί πλήρως από το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας προς τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, εκτιμά το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην νεότερη ενημέρωσή του.

Η τελευταία έκθεση πληροφοριών, που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής, αναφέρει:

Στον βορρά, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον αποσυρθεί πλήρως από την Ουκρανία προς τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Τουλάχιστον μερικές από αυτές τις δυνάμεις θα μεταφερθούν στην Ανατολική Ουκρανία για να πολεμήσουν στο Ντονμπάς.

