Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμός κατά αμάχων σε σιδηροδρομικό σταθμό – Πάνω από 30 νεκροί, 300 τραυματίες

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε διπλή πυραυλική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία το πρωί της Παρασκευής, καθώς άμαχοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν σε ασφαλέστερες περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Ειδικότερα, ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Κραματόρσκ, που χρησιμοποιείται για την εκκένωση αμάχων στην ανατολική Ουκρανία χτυπήθηκε από δύο ρωσικούς πυραύλους, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του, τόνισε: «Οι εισβολείς χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, όπου χιλιάδες ειρηνικοί Ουκρανοί περίμεναν την εκκένωση… Περίπου 30 σκοτώθηκαν, περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αστυνομία και διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο. Απάνθρωποι Ρώσοι δεν αφήνουν τις μεθόδους τους. Μη έχοντας τη δύναμη και το θάρρος να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι το κακό που δεν έχει όρια. Και αν δεν τιμωρηθεί δεν θα σταματήσει ποτέ».

Μιλώντας αργότερα στο Φινλανδικό κοινοβούλιο έκανε λόγο για 30 νεκρούς και 300 τραυματίες.

«Αστυνομικοί και διασώστες που εργάζονται στο σημείο λένε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», τόνισε σε ανάρτηση του ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ, Πάμπλο Κιριλένκο. Ο ίδιος σημειώνει ότι «κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης στο σταθμό βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι, καθώς εξελίσσεται η εκκένωση κατοίκων της περιοχής του Ντονέτσκ προς ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας».

Τονίζει ότι «οι Ρώσοι ήξεραν καλά πού στοχεύουν και τι θέλουν: θέλουν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερους ειρηνικούς ανθρώπους ομήρους, θέλουν να καταστρέψουν ό,τι ουκρανικό. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι χώρα μη ανθρώπων και εγκληματιών. Το κακό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να τιμωρηθεί».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο πρόεδρος των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντερ Καμίσιν, έγραψε ότι χτυπήθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Ντόνετσκ. Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν θύματα». Το δημοτικό συμβούλιο έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες σημειώθηκε ρωσική αεροπορική επιδρομή σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μπαρνίκοβ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ εμπόδισε την έξοδο τριών τρένων εκκένωσης.

Τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή. Χιλιάδες επιβάτες που επρόκειτο να φύγουν με τα τρένα εγκλωβίστηκαν στο σταθμό.

