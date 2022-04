Σλοβακία: Παραλαμβάνει νέα συστοιχία Patriot – Στη θέση των S-300 που έστειλε στους Ουκρανούς

Οι σύμμαχοι της Σλοβακίας θα τοποθετήσουν την τέταρτη συστοιχία του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Γιάροσλαβ Ναντ.

Όπως είπε ο Ναντ, η ανάπτυξη της συστοιχίας Patriot έχει σκοπό να προστατεύσει την επικράτεια της χώρας μετά τη δωρεά του αντιπυραυλικού συστήματος S-300 στην Ουκρανία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η συστοιχία Patriot θα φτάσει την επόμενη εβδομάδα, επιπλέον των συστοιχιών που έφεραν στη Σλοβακία η Γερμανία και η Ολλανδία τον Μάρτιο, και θα παραμείνει στη χώρα για όσο διάστημα χρειαστεί.

JUST IN: The US will reposition one Patriot missile system in Slovakia to backfill the Russian-made S-300 air defenses sent to Ukraine today, SecDef Lloyd Austin said.

The US battery in Slovakia will be manned by US troops. The US has Aegis Ashore in Romania and soon in Poland.

— Jack Detsch (@JackDetsch) April 8, 2022