Ουκρανία: Το ταξίδι-έκπληξη του Τζόνσον και ο περίπατος με Ζελένσκι στο Κίεβο – 120 τεθωρακισμένα στέλνει η Βρετανία (βίντεο)

Με 120 τεθωρακισμένα οχήματα και νέα πυραυλικά συστήματα ενισχύει η Βρετανία την Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο.

«Χάρη στην ακλόνητη ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι, στον ακατανίκητο ηρωισμό και το θάρρος του ουκρανικού λαού τα τερατώδη σχέδια του (Βλαντίμιρ) Πούτιν ματαιώθηκαν», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

The Ukrainians have the courage of a lion.

President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.

The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.

Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V

