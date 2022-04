Ο Ελον Μασκ αρνήθηκε τη θέση στο Δ.Σ.της Twitter

Ο Έλον Μασκ, ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter, αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Parag Agrawal.

Στον Μασκ, ο οποίος είχε αποκαλύψει προ εβδομάδων ότι απέκτησε μερίδιο 9,2% στο Twitter, είχε προσφερθεί μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο και ο διορισμός του επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το Σάββατο.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022