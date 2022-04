Μπρούκλιν: 16 οι τραυματίες στο μετρό της Νέας Υόρκης – 10 δέχθηκαν πυροβολισμούς

Δέκα άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στο επεισόδιο στον σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και ακόμη έξι τραυματίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, πέντε εκ των οποίων δέχθηκαν πυρά.

Εικόνες πανικού επικράτησαν στον σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες.

Βίντεο από περαστικούς δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται ξαπλωμένοι στην πλατφόρμα του σταθμού, καθώς και κηλίδες αίματος. Μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, ένα άτομο βρισκόταν ξαπλωμένο στο έδαφος, περικυκλωμένο από άλλα άτομα.

«Άνοιξε η πόρτα του συρμού και είδα μια κόλαση. Υπήρχε καπνός και αίμα και άνθρωποι ούρλιαζαν», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Σαμ Καρκάμο σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, προσθέτοντας πως είδε καπνό να ξεχύνεται από τον συρμό, μόλις άνοιξαν οι πόρτες.

Ο Ντάνι Μαστροτζιόρτζιο από το Μπρούκλιν μόλις είχε αφήσει τον γιο του στο σχολείο όταν είδε πολλούς επιβάτες, μεταξύ των οποίων πολλοί τραυματίες, να ανεβαίνουν πανικόβλητοι τη σκάλα του σταθμού. Τουλάχιστον δύο είχαν ορατά τραύματα στα πόδια, είπε. «Ήταν τρελό», ανέφερε στο Associated Press και πρόσθεσε: «Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε».

Ο Άλαν Λι, ο οποίος διατηρεί καφέ στην περιοχή, ανέφερε πως περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν ξαφνικά στο σημείο. «Στη συνέχεια άρχισαν να απομακρύνουν τους ανθρώπους και έκλεισαν την είσοδο του μετρό», είπε στο AP.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας ύποπτος τράπηκε σε φυγή φορώντας γιλέκο εργασίας, καθώς και μάσκα αερίων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν προς το παρόν τα κίνητρα του δράστη. Το φως της δημοσιότητας είδαν σκληρές εικόνες από το σημείο.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας εξέτεσαν αναφορές για έκρηξη, καθώς και για ύπαρξη μηχανισμών που δεν πυροδοτήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή».

Στο σημείο βρέθηκαν πολλές συσκευές καπνού, δήλωσε εκπρόσωπος του δημάρχου.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022