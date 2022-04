Μπρούκλιν – Νέα Υόρκη: Δεν ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια το περιστατικό στο μετρό – Διαφεύγει της σύλληψης ο δράστης

Το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο μετρό στο Μπρούκλιν δεν διερευνάται επί του παρόντος ως «τρομοκρατική ενέργεια», έκανε γνωστό η αστυνομία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την οποία δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός εκ των 16 τραυματιών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ένα όπλο βρέθηκε στον σταθμό του μετρό μετά το επεισόδιο.

Πώς έδρασε ο ένοπλος

Κατά τις τοπικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος φορούσε πράσινο γιλέκο εργασίας πάνω από φούτερ με κουκούλα και μάσκα αερίου, έβγαλε ένα μεταλλικό δοχείο, με το βαγόνι στο οποίο βρισκόταν να γεμίζει με καπνό. Ακολούθως, άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 10 επιβάτες στον συρμό και τον σταθμό του μετρό 36th Street. Έξι ακόμη άτομα εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα, είτε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πανικού που επικράτησε τη στιγμή του επεισοδίου.

Ο δράστης, Αφροαμερικανός σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ το περιστατικό δεν διερευνάται επί του παρόντος ως τρομοκρατική ενέργεια, με την αστυνομία πάντως να μην αποκλείει οποιοδήποτε ενδεχόμενο, σε ό,τι αφορά τα κίνητρα του.

Μαρτυρίες: «Υπήρχε καπνός και αίμα. άνθρωποι ούρλιαζαν»

Εικόνες πανικού επικράτησαν στον σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Βίντεο από περαστικούς δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται ξαπλωμένοι στην πλατφόρμα του σταθμού, καθώς και κηλίδες αίματος. Μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, ένα άτομο βρισκόταν ξαπλωμένο στο έδαφος, περικυκλωμένο από άλλα άτομα.

«Άνοιξε η πόρτα του συρμού και είδα μια κόλαση. Υπήρχε καπνός και αίμα και άνθρωποι ούρλιαζαν», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Σαμ Καρκάμο σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, προσθέτοντας πως είδε καπνό να ξεχύνεται από τον συρμό, μόλις άνοιξαν οι πόρτες.

Ο Ντάνι Μαστροτζιόρτζιο από το Μπρούκλιν μόλις είχε αφήσει τον γιο του στο σχολείο όταν είδε πολλούς επιβάτες, μεταξύ των οποίων πολλοί τραυματίες, να ανεβαίνουν πανικόβλητοι τη σκάλα του σταθμού. Τουλάχιστον δύο είχαν ορατά τραύματα στα πόδια, είπε. «Ήταν τρελό», ανέφερε στο Associated Press και πρόσθεσε: «Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε».

Ο Άλαν Λι, ο οποίος διατηρεί καφέ στην περιοχή, ανέφερε πως περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν ξαφνικά στο σημείο. «Στη συνέχεια άρχισαν να απομακρύνουν τους ανθρώπους και έκλεισαν την είσοδο του μετρό», είπε στο AP.

Το φως της δημοσιότητας είδαν σκληρές εικόνες από το σημείο.

Armen Armenian/via REUTERS

🚨 Breaking: 6 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York. Explosives devices were also found according to NYPD. pic.twitter.com/kHm8ooYNS8 — Real Mac Report (@RealMacReport) April 12, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Ten people were shot in the incident, New York Police Commissioner Keechant Sewell said, without saying how the other injuries occurred. The perpetrator is still at large. Updates here 👉 https://t.co/JwcTATJ2OW pic.twitter.com/YDk5suo0G8 — Reuters (@Reuters) April 12, 2022

Αστυνομία Νέας Υόρκης: Δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας εξέτασαν νωρίτερα αναφορές για έκρηξη, καθώς και για ύπαρξη μηχανισμών που δεν πυροδοτήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή».

Στο σημείο βρέθηκαν πολλές συσκευές καπνού, δήλωσε εκπρόσωπος του δημάρχου.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Αστυνομικοί κλήθηκαν στον σταθμό του μετρό 36th Street, όπου οι γραμμές D, N και R διέρχονται από τη συνοικία Σάνσετ Παρκ, γύρω στις 8:30 το πρωί τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος.

Έλαβαν επίσης αναφορές για καπνό μέσα στο σταθμό. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Reuters ότι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη σε μια γραμμή του μετρό που διασχίζει το νότιο Μπρούκλιν. Συναγερμός σήμανε και στα τοπικά σχολεία, ενώ αστυνομικοί έσπευσαν και σε άλλους σταθμούς του μετρό, για λόγους ασφαλείας.

Εικόνες έξω από τον σταθμό στο Μπρούκλιν

AP Photo

Φωτ. ΝΥΤ

Φωτ. ΝΥΤ

Φωτ. ΝΥΤ

Φωτ. AP Photo/John Minchillo

Φωτ. Reuters

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Φωτ. REUTERS

Αστυνομία και σε άλλους σταθμούς του μετρό

Φωτ. Reuters

Φωτ. Reuters

Φωτ. Reuters

Φωτ. Reuters

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters, NYT, CNN

