Βρετανία: Τζόνσον και Μπάιντεν συζήτησαν για την ενίσχυση της στήριξης στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησαν σήμερα για τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας καθώς και για την ανάγκη απεξάρτησης της Δύσης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του Τζόνσον.

«Οι ηγέτες συζήτησαν για την ανάγκη επιτάχυνσης της βοήθειας προς την Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις ετοιμάζονται για άλλη μια ρωσική επίθεση στα ανατολικά της χώρας», ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι δυο τους συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις από κοινού προσπάθειες για να εντείνουν την οικονομική πίεση στον Πούτιν και για να βάλουν ένα αποφασιστικό τέλος στην εξάρτηση της Δύσης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο» πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Μπάιντεν για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο.

I’ve just spoken to @POTUS and updated him on my meeting with President @ZelenskyyUa in Kyiv this weekend.

Our joint focus remains on supporting President Zelenskyy and the Ukrainian people in their fight for freedom.

Putin’s barbaric venture cannot be allowed to succeed. pic.twitter.com/qAewW0flHl

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2022