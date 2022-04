Πόλεμος στην Ουκρανία: Χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα; Οι ειδικοί απαντούν

Η πρώτη αναφορά για χρήση μιας «δηλητηριώδους ουσίας άγνωστης προέλευσης» κυκλοφόρησε το βράδυ της Δευτέρας, με το Κίεβο να αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν Ουκρανούς αμάχους και στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στην πολιορκημένη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, τα θύματα είχαν «αναπνευστική δυσχέρια», «παρεγκεφαλιδική αταξία», προβλήματα στο αιθουσαίο σύστημα που οδηγούσαν σε ζάλη, έμετο, συσπάσεις των ματιών και απώλεια ισορροπίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, πλήθως αναφορών έκανε λόγο ότι τα γεγονότα που περιγράφηκαν ήταν επίθεση με χημικά όπλα. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγει επειγόντως έρευνα, ενώ εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι οι αναφορές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί: «αν αληθεύουν, είναι βαθιά ανησυχητικές».

Την ίδια ώρα, ορισμένοι παρατηρητές εμφανίζονται σκεπτικοί για το αν τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μια επίθεση με χημικά όπλα.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε το τάγμα «Αζόφ», περιγράφει γεγονότα και δείχνει μερικά από τα θύματα, τα οποία δεν φαίνονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ο πρώτος, ένας μεσήλικας, περιγράφει ότι είδε «έναν λευκό καπνό» να προέρχεται από το εργοστάσιο, πιθανότατα τη χαλυβουργία «Azovstal» στα ανατολικά της πόλης και μια από τις δύο τοποθεσίες όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν. Ο καπνός ή η ομίχλη, όπως είπε αργότερα, είχαν «γλυκιά γεύση».

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι «αρρώστησε αμέσως» και ότι υπέφερε από εμβοές, ταχυκαρδία και ότι λιποθύμησε. «Η μητέρα μου έχασε τις αισθήσεις της και τρεις φορές επανήλθε», πρόσθεσε ο άνδρας. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, που βρισκόταν σε ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι, παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε ακόμα να περπατήσει.

Ένα τρίτο θύμα, ξαπλωμένο με εμφανώς ερεθισμένα μάτια, περιέγραψε επίσης μια «ομίχλη» μετά από έκρηξη. «Ήταν πολύ δύσκολο να αναπνεύσεις», είπε, και ανέφερε ότι ένιωθε ζάλη.

Ένας στρατιωτικός διοικητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «χρησιμοποιήθηκαν τοξικές ουσίες» – αλλά αναγνώρισε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει τοξικολογική ανάλυση επειδή οι περιοχή βρίσκεται υπό πολιορκία.

Azov has put out a video with details of the alleged chemical attack in Mariupol, with details of the symptoms from the attack. https://t.co/UAXqUcqo8M pic.twitter.com/bSBYNUXSTR

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 12, 2022