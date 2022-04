Συνελήφθη ο φιλορώσος βουλευτής Μεντβεντσούκ, κουμπάρος του Πούτιν

Με μια ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Βίκτορ Μεντβεντσούκ, βουλευτής του φιλορωσικού κόμματος της Αντιπολίτευσης, συνελήφθη από την Υπηρεσία Ασφαλείας. Ο Μεντβεντσούκ κατηγορείται για προδοσία.

Είχε δραπετεύσει από τον κατ’ οίκον περιορισμό τον Φεβρουάριο.

Ο Ζελένσκι, στην ανάρτηση του, επισύναψε μία φωτογραφία του Μεντβεντσούκ, με χειροπέδες. Αξιοσημείωτο είναι ότι φοράει στολή παραλλαγής.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε ότι τον συνέλαβε σε μια «επικίνδυνη ειδική επιχείρηση».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι και κουμπάρος του Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος έχει βαφτίσει την μικρή κόρη του βουλευτή, Ντάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίεβο, το Κρεμλίνο τον προόριζε για αντικατάστατη του Ζελένσκι.

Πρόκειται για δισεκατομμυριούχο, ο οποίος από το 2018 και μετά αγόραζε τηλεοπτικά κανάλια. Μέχρι την έναρξη της εισβολής, είχε στην ιδιοκτησία του τρία: Το News One (το οποίο θεωρείται εντόνως φιλορωσικό), το 112 Украина και το ZIK.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία.

Photo no 2 of apparently captured Putin’s friend in Ukraine, Viktor Medvedchuk, posted by SBU pic.twitter.com/DrY1dpD1DH

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) April 12, 2022