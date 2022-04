Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μακρόν απέφυγε τον όρο «γενοκτονία»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε σήμερα να επαναλάβει τον όρο «γενοκτονία» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν για να περιγράψει τα πεπραγμένα του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, αμφισβητώντας τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει για τον τερματισμό του πολέμου μια «λεκτική κλιμάκωση».

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό κανάλι France 2 σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε χθες, Τρίτη, ο Τζο Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του, απάντησε πως θέλει να είναι «προσεκτικός με τους όρους».

«Θα έλεγα πως η Ρωσία κήρυξε με μονομερή τρόπο ένα βάναυσο πόλεμο, ότι είναι τώρα αποδεδειγμένο πως εγκλήματα πολέμου διαπράχθηκαν από το ρωσικό στρατό και πως πρέπει τώρα να βρούμε τους υπεύθυνους γι’ αυτά», εξήγησε.

«Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει, είναι μια ασύλληπτη βαναυσότητα (…) αλλά κοιτάζω ταυτόχρονα τα γεγονότα και θέλω να προσπαθήσω στο μέγιστο βαθμό να μπορέσω να σταματήσω αυτόν τον πόλεμο και να ξανακτίσω την ειρήνη, συνεπώς δεν είμαι σίγουρος πως η λεκτική κλιμάκωση εξυπηρετεί την υπόθεση», πρόσθεσε.

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διαπράττει «γενοκτονία» στην Ουκρανία, μια λέξη που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά ποτέ η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν σε μία εκδήλωση στην Ιοwa όταν έκανε την πρώτη αναφορά περί γενοκτονίας.

For the first time, Pres. Biden uses the term “genocide” to describe Putin’s actions in Ukraine.

“Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should on hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away.” https://t.co/vU5BPF4OJv pic.twitter.com/8YnVEdhz7Z

— ABC News (@ABC) April 13, 2022