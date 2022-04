Εκκενώθηκε η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα – Σοβαρές ζημιές παραδέχεται η Μόσχα

Το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva, υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

«Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο Μαξίμ Μαρτσένκο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser “Moskva” was attacked by “Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022