Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν χάρισε διαμέρισμα στην «εθνική» παρουσιάστρια (βίντεο)

Ένα πολυτελές διαμέρισμα προσφέρθηκε εκ μέρους του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σε παρουσιάστρια των τηλεοπτικών ειδήσεων, η οποία είναι παρούσα εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα στις τηλεοπτικές οθόνες της Βόρειας Κορέας, αναφέρουν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

North Korean TV news host Ri Chun-hee has been given a new luxury two-storey apartment by the government to her and her family. She described her “youthful energy” in the third person. pic.twitter.com/Y0Zk6QDctS

