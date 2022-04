Σκηνές χάους στη Σαγκάη: «Δεν αντέχουμε άλλο» – Αρπάζουν πολίτες με δαγκάνες

Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στη Σαγκάη, μετά την επιβολή σκληρού lockdown, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ακόμη και δαγκάνες για να ακινητοποιήσουν πολίτες και να τους μεταφέρουν σε κέντρα καραντίνας.

Οι μαρτυρίες από τη οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας είναι χαρακτηριστικές των δυσκολιών που βιώνουν οι κάτοικοι, οι οποίοι αναγκάζονται να απομονωθούν σε ειδικά κέντρα με άθλιες συνθήκες υγιεινής ακόμη και εάν είναι πλήρως ασυμπτωματικοί.

Προκειμένου να στεγάσουν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών με Covid-19, οι αρχές της Σαγκάης μετατρέπουν κτίρια κατοικιών σε κέντρα καραντίνας, όμως η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις από τους γείτονες που ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν.

Σε ένα περιστατικό που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν.

Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο». «Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

There is no stopping the #shanghai stormtroopers. You can live in a 5 million dollar apartment in one of the most cosmopolitan cities in the world. Once the QR code on your phone turns red (no test or positive test), off to quarantine cage you go. Resistance is futile…. pic.twitter.com/8UZwzDTLiq

