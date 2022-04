Βόρεια Κορέα: Χωρίς στρατιωτική παρέλαση η 110η επέτειος από τη γέννηση του «πατέρα ιδρυτή»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια τεράστια παρέλαση πολιτών με την ευκαιρία της 110ης επετείου από τη γέννηση του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του και ιδρυτή της χώρας, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Νοτιοκορεάτες και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι μια πυρηνική δοκιμή μπορεί να πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών. Ανέμεναν επίσης μια στρατιωτική παρέλαση.

Η χθεσινή τελετή σηματοδοτήθηκε από μια παρέλαση πολιτών και πυροτεχνήματα.

