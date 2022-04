«Μόσκβα»: Εικόνες της ρωσικής ναυαρχίδας λίγο πριν τη βύθισή της

Φωτογραφίες του φλεγόμενου ρωσικού καταδρομικού πλοίου «Μόσκβα» δημοσιεύθηκαν στο Twitter, δείχνοντας την κλίση της ρωσικής ναυαρχίδας στη Μαύρη Θάλασσα πριν τελικά βυθιστεί.

Το «Μόσκβα», που είχε συμμετοχή σε όλες τις ρωσικές εκστρατείες στον 21ο αιώνα, επλήγη σύμφωνα με τους Ουκρανούς αλλά και με τους Αμερικανούς από δύο ρουκέτες που του προκάλεσαν τέτοιες ζημιές και πυρκαγιά, ικανές να το στείλουν στον βυθό του Ευξείνου Πόντου πριν μερικές ημέρες.

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι έχασαν τη ναυαρχίδα τους όχι από ουκρανικές ρουκέτες αλλά από εκρήξεις στις αποθήκες πυρομαχικών, χωρίς να εξηγούν πώς υπέστησαν τέτοια κολοσσιαία απώλεια χωρίς εχθρική παρέμβαση, αφού θα έπρεπε να παραδεχθούν σοβαρή ανικανότητα του προσωπικού τους.

