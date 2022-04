Κωνσταντινούπολη: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου – Αναφορές για 10 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου, σημειώθηκε στη συνοικία Μπέγιογλου στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν την περιοχή, ενώ ήδη έχουν γίνει αναφορές για 10 τραυματίες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως από πολύ νωρίς άρχισε να βγαίνει καπνός σε δρόμο της περιοχής λόγω της καύσης υπόγειων καλωδίων.

Γύρω στις 8.30 το κάλυμμα του φρεατίου έσκασε με δυνατό θόρυβο και πετάχτηκε σε μεγάλη απόσταση. Όσοι βρίσκονταν στα κτίρια βγήκαν έντρομοι λόγω του πυκνού καπνού και του θορύβου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας φυσικού αερίου.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

— International Updates #Exclusive (@ImSandeepbhati) April 18, 2022