Ουκρανία: Ο Μεντβεντσούκ ζητάει από τον Πούτιν να τον ανταλλάξει με τους Ουκρανούς που μάχονται στη Μαριούπολη

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) δημοσιοποίησαν σήμερα ένα βίντεο του 67χρονου επιχειρηματία και εξέχοντος φιλορώσου πολιτικού Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ενός προσώπου από το στενό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν που συνελήφθη πρόσφατα, ο οποίος ζητά να τον ανταλλάξουν με στρατιώτες και αμάχους από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

«Θέλω να απευθυνθώ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το αίτημα να με ανταλλάξουν από την ουκρανική πλευρά με τους υπερασπιστές της Μαριούπολης και των κατοίκων της», δήλωσε ο Μεντβεντσούκ σε αυτό το σύντομο βίντεο που δεν φέρει ημερομηνία, στο οποίο είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα και κάθεται σε ένα τραπέζι.

#Medvedchuk The #SBU released a video with Medvedchuk’s appeal to Putin and Zelensky. He asks to be exchanged for Ukrainian residents and servicemen in #Mariupol pic.twitter.com/CojNMd8Vp9

— Freedom Truth Honor ???????? (@FreedomHonor666) April 18, 2022