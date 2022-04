Πώς η Λιθουανία απαλλάχθηκε από το «τοξικό» φυσικό αέριο της Ρωσίας

Ο επιτυχημένος τρόπος με τον οποίο η χώρα της Βαλτικής αξιοποίησε έναν τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλες χώρες, όπως σημειώνουν δυτικοί αναλυτές.

Η Λιθουανία έγινε τον περασμένο μήνα η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακόπτει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ως αντίδραση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η προετοιμασία, ωστόσο, για αυτό το βήμα είχε ουσιαστικά ξεκινήσει πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, ενώ ήδη από το 2014 λειτουργεί στις λιθουανικές ακτές της Βαλτικής και ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου FSRU Independence.

«Πριν από χρόνια, η χώρα μου πήρε αποφάσεις που σήμερα μας επιτρέπουν να διαρρήξουμε κατά τρόπο ανώδυνο για εμάς τους ενεργειακούς δεσμούς μας με τον επιτιθέμενο. Αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, τότε μπορεί να το κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη!», δήλωσε από την πλευρά του ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022