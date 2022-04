Ναβάλνι: Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν Ουκρανό που είχε το ίδιο επώνυμο με εμένα

Ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι είπε ότι Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν έναν 60χρονο άνδρα με όνομα Ίλια Ναβάλνι στην ουκρανική πόλη Μπούκα, προφανώς επειδή μοιραζόταν το ίδιο επώνυμο με εκείνον.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν περισσότερα από 400 πτώματα ανθρώπων που πιστεύουν ότι σκοτώθηκαν από ρωσικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της κατοχής τους στην Μπούκα.

Ο Ναβάλνι μοιράστηκε στο Twitter μια φωτογραφία ενός διαβατηρίου με το όνομα Ilya Ivanovich Navalny που είπε ότι φαινόταν σκόπιμα να αφέθηκε δίπλα σε ένα νεκρό σώμα στην Μπούκα.

«Ένας εντελώς αθώος άνθρωπος σκοτώθηκε από τους δήμιους του Πούτιν (πως αλλιώς να τους αποκαλώ; σίγουρα όχι «Ρώσους στρατιώτες») επειδή είναι ο συνονόματός μου», έγραψε ο Ναβάλνι. «Προφανώς, ήλπιζαν ότι ήταν συγγενής μου», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Ναβάλνι είπε ότι δεν ήξερε αν ο άνδρας ήταν συγγενής του, αλλά μόνον ότι καταγόταν από το ίδιο χωριό με τον πατέρα του.

Έκανε δε εκ νέου έκκληση προς τους Ρώσους να διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος είναι 45 ετών, φυλακίστηκε πέρυσι όταν επέστρεψε στη Ρωσία μετά από ιατρική περίθαλψη στη Γερμανία έπειτα από επίθεση με δηλητήριο με νευρικό παράγοντα της σοβιετικής εποχής. Κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την απόπειρα δολοφονίας του. Το Κρεμλίνο αρνείται τον ισχυρισμό.

Ρωσικό δικαστήριο -τον περασμένο μήνα- έκρινε τον Ναβάλνι ένοχο για απάτη μεγάλης κλίμακας και περιφρόνηση του δικαστηρίου, μια κίνηση που πιθανότατα θα παρατείνει τον χρόνο της φυλάκισής του κατά χρόνια.

1/9 A passport with the surname “Navalny” lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv

— Alexey Navalny (@navalny) April 19, 2022