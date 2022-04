Λονδίνο: Θύμα ένοπλης ληστείας ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Αμίρ Καν

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στο Λονδίνο, ο πυγμάχος Αμίρ Καν.

Ο 35χρονος έγραψε στο Τwitter πώς τον λήστεψαν δύο άτομα, την ώρα που περπατούσε με τη σύζυγό του. «Μόλις μου πήραν το όπλο, υπό την απειλή όπλου, στο ανατολικό Λονδίνο, στο Λέιτον», ανήρτησε σχετικά ο πυγμάχος.

«Πέρασα τον δρόμο με την Φαριάλ, ευτυχώς ήταν λίγα βήματα πίσω μου. Δύο άνδρες έτρεξαν προς το μέρος μου, μου ζήτησε το ρολόι μου ενώ με σημάδευε με όπλο στο πρόσωπο. Το βασικό είναι πως είμαστε και οι δύο ασφαλείς», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Αμίρ Καν.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 18, 2022