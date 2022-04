Κρεμλίνο: Συνάντηση Πούτιν – Γκουτέρες στη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Ρωσία την ερχομένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

#BREAKING Putin to meet with UN chief Guterres in Russia next week, Kremlin says

