Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης στη Μολδαβία και ο ρόλος της Υπερδνειστερίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει να διαμηνύει, εν είδει προειδοποίησης, ότι εάν η Ουκρανία ηττηθεί σε αυτόν τον πόλεμο, τότε θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που θα μπουν στο στόχαστρο της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τους «φίλους» της ρωσικής πλευράς, ο Ζελένσκι «υπερβάλλει» και «κινδυνολογεί» σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από την πλευρά της Δύσης.

Ένας Ρώσος εν ενεργεία στρατιωτικός ωστόσο, ο υποστράτηγος Rustam Minnekaev, ήρθε να επιβεβαιώσει, μέσα από δηλώσεις του που αναπαρήχθησαν από τα ρωσικά μίντια, ακριβώς αυτές τις προειδοποιήσεις του Ζελένσκι περί επαπειλούμενων ρωσικών επιθέσεων και σε άλλες χώρες πέρα από την Ουκρανία.

Ο Minnekaev παρουσιάστηκε να δηλώνει, πιο συγκεκριμένα, πως η Ρωσία θέλει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο όχι μόνο της ανατολικής Ουκρανίας (Ντονμπάς) αλλά και της νότιας, και από εκεί έπειτα να περάσει στην Υπερδνειστερία όπως ονομάζεται η de-facto αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας στα σύνορα μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, μια περιοχή στην οποία επίσης «κυριαρχεί» το φιλορωσικό αυτονομιστικό στοιχείο.

Η Υπερδνειστερία στηρίζεται από τη Μόσχα (με δωρεάν φυσικό αέριο, συνταξιοδοτικές/προνοιακές παροχές κ.ά.), ενώ εκεί βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα και ρωσικά στρατεύματα τα οποία η Μόσχα ονομάζει «ειρηνευτικές δυνάμεις» («peacekeepers»). Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι καμία χώρα, ούτε καν η Ρωσία, δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τη συγκεκριμένη περιοχή ως «ανεξάρτητη».

Αντιδρώντας στις δηλώσεις του Rustam Minnekaev, οι Αρχές της Μολδαβίας κάλεσαν τον Ρώσο πρέσβη για να του εκφράσουν τη «βαθιά» τους «ανησυχία» και να ζητήσουν εξηγήσεις.

Different signals on the future of #Transnistria/#Transdniestria #Moldova as the Ukraine war continues. Russia military commander Rustam Minnekayev, quoted in today’s Kommersant, says Russia’s war aim is to establish total control over south of Ukraine. https://t.co/OxqSkW1RBf

