Πούτιν: Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι «περίπλοκη» και «τραγική»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνομιλώντας με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Μόσχα, χαρακτήρισε την κατάσταση στην Μαριούπολη ως «τραγική».

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη εκεί και τραγική. Αλλά είναι απλό, πραγματικά. Μίλησα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν σήμερα, είπε ότι στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν εκεί. Όχι, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τελείωσαν εκεί. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαριούπολη», τόνισε.

Τα σχόλια Πούτιν έρχονται μετά τις κατηγορίες της Ουκρανίας, ότι η Ρωσία βομβαρδίζει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο έξω από την πολιορκημένη πόλη. Ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε τους Ουκρανούς μαχητές ότι «κρύβονται πίσω από αμάχους στα χαλυβουργεία του Azovstal» και υπογράμμισε ότι «το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τους απελευθερώσει».

Απευθυνόμενος στον Γκουτέρες, επισήμανε: «Μιλάτε για τους ρωσικούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ότι δεν λειτουργούν. Όχι, σας είπαν ψέματα. Δουλεύουν με το σύστημά μας».

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin.

Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έφυγαν από τη Μαριούπολη που ήταν «ελεύθεροι να πάνε οπουδήποτε». «Κάποιοι θέλουν να πάνε στη Ρωσία, κάποιοι στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Russian President Vladimir Putin says the situation in Mariupol is "tragic" and "complicated", adding "there are no military operations in Mariupol".

April 26, 2022