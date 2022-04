Σεισμός τώρα στην Κύπρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ανοιχτά της Πάφου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νότια της Πάφου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Λεμεσό αλλά και στη Λευκωσία σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Σίγμα Κύπρου.

#Earthquake in 21 km S of #Paphos (#Cyprus) 18 min ago (local time 22:11:35). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/gfPX0L6NnE pic.twitter.com/IqlQC4fkgz

— EMSC (@LastQuake) April 26, 2022