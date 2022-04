Ε.Ε.: Καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει τον Οσμάν Καβαλά

H Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει τον Οσμάν Καβάλα, σημειώνει σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι «στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, η προστασία και η υποστήριξη των κοινών μας αξιών, ιδίως της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

🇹🇷Turkey: Statement by the High Representative @JosepBorrellF on the conviction of Mr. Osman Kavala https://t.co/hzSghy7bQA

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) April 26, 2022