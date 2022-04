Η Ρεπουμπλικανή Κριστίνα Κάραμο και οι καλλιτέχνες του Σατανά

Πάνε αρκετές δεκαετίες από όταν κάποιοι πάσχιζαν να βρουν κρυφά σατανιστικά μηνύματα παίζοντας ανάποδα δίσκους βινυλίων των Led Zeppelin ή των Queen και κατασκευάζοντας διάφορες θεωρίες συνωμοσίας πίσω από εξώφυλλα δίσκων ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε να επεξεργαστεί «δημιουργικά» η φαντασία τους.

Για όσους νομίζουν πως όλα αυτά επιβιώνουν σήμερα μόνο σε «σατανικές» μίνι βίντεο ανθολογίες στο YouTube, αρκεί μόνο να ψάξουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την περίπτωση της Κριστίνα Κάραμο για να αναθεωρήσουν.

Το όνομα της Κάραμο επανήλθε στην επικαιρότητα το περασμένο Σαββατοκύριακο μαζί με αυτό του Ματ ΝτεΠέρνο, μιας και οι δυο τους πήραν το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ως υποψήφιοι για κομβικές θέσεις στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κριστίνα Κάραμο έχει απασχολήσει την αμερικανική επικαιρότητα, μιας και το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Η πολιτικός ήταν ανάμεσα σε αυτούς που προκάλεσαν θόρυβο το 2020 αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ στο Ντιτρόιτ για τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (όπως και ο τρέχων «συν-υποψήφιός» της).

Πριν θέσει υποψηφιότητα για την πολιτεία του Μίσιγκαν, η Κριστίνα Κάραμο εργάστηκε για 36 χρόνια ως καθηγήτρια σε κολέγιο. Φωτ.: REUTERS/Emily Elconin

Οι (τουλάχιστον) επίμαχες απόψεις της Κάραμο απλώνονται και σε άλλα ζητήματα. Δε θεωρεί, λόγου χάρη, ότι η θεωρία της εξέλιξης θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, ενώ έχει δηλώσει πως πιστεύει στη θεωρία συνωμοσίας που θέλει ακτιβιστές αριστερών πολιτικών πεποιθήσεων να βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στο Καπιτώλιο πριν δύο χρόνια.

Σε περίπτωση που η φαντασία σας δεν είχε φτάσει ως τώρα εκεί, να σημειώσουμε πως η Ρεπουμπλικανή υποψήφια τάσσεται επίσης κατά των εμβολίων. Μάλιστα, συμμετείχε ως ομιλήτρια πέρυσι σε σχετική συγκέντρωση του QAnon στην Αριζόνα, μορφώματος γνωστού για τις ακροδεξιές και ακραία συνομωτικές θέσεις του.

Πριν φτάσει όμως να διεκδικεί πολιτικά αξιώματα στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η Κριστίνα Κάραμο είχε εργαστεί ως καθηγήτρια σε κολέγιο για 36 χρόνια ενώ υπήρξε και παρουσιάστρια του podcast «It’s Solid Food». Ήταν με τη δεύτερη ιδιότητά της που ξεδίπλωσε μια επικίνδυνη μεν, απολαυστική για όσους μπορούν να σκεφτούν λογικά, εμμονή, αυτή στην οποία έψαχνε συνδέσεις ανάμεσα σε σύγχρονους ποπ καλλιτέχνες και…τον Σατανά.

Μπίλι Άιλις, γιατί «All the good girls go to hell»; Φωτ.: Jordan Strauss/Invision/AP

Ανάμεσα στους μουσικούς που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ρεπουμπλικανής ήταν η Αριάνα Γκράντε και η Μπίλι Άιλις, τις οποίες κατηγόρησε πως οδηγούν τα παιδιά σε «σατανικές ψευδαισθήσεις».

Τη θέση της αυτή τη δικαιολόγησε μάλιστα. Όσον αφορά την περίπτωση της Αριάνα Γκράντε, οι «κατηγορίες» βασίζονται στο ότι η 29χρονη τραγουδίστρια σε εμφάνισή της το 2018 στα MTV Video Awards τραγούδησε το «God Is A Woman» κι έκανε μια συμπεριληπτική αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου, που η Κάραμο χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ «λεσβιακό όργιο».

Οι σατανικές ορέξεις της Μπίλι Άιλις, πάλι, ήταν πολύ πιο εύκολο να εντοπιστούν, μιας και το κορίτσι-φαινόμενο της ποπ αποφάσισε να ονομάσει ένα από τα κομμάτια του πρώτου της άλμπουμ «All The Good Girls Go To Hell».

Από τα πυρά της υποψήφιας δεν ξέφυγε ούτε η Μπιγιονσέ για την οποία είπε πως «εργάζεται υπερωρίες για να ωθήσει όλο και περισσότερους Αφροαμερικάνους στον παγανισμό, ονομάζοντάς τον αμερικάνικη πνευματικότητα». Στο μεταξύ, υποστηρίζει πως ο Jay-Z και σύζυγος της Μπιγιονσέ είναι σατανιστής, παραδεχόμενη ωστόσο, πως δεν έχει κάποια απόδειξη για αυτό.

Cardi B ή αλλιώς…«εργαλείο του Σατανά». Φωτ.: EPA/Kevin Winter / HANDOUT ATTENTION EDITORS: IMAGE TO BE USED ONLY IN RELATION TO THE STATED EVENT / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES

Όσο για την Cardi B, η ράπερ από το Μπρονξ δεν είναι στα μάτια της Κάραμο παρά ένα «εργαλείο του Σατανά». Ο λόγος; Μα φυσικά επειδή «διασπείρει τόση βρωμιά και σεξουαλικό εκφυλισμό στην κουλτούρα μας». Μαζί και η Megan Thee Stallion, λόγω του βίντεο κλιπ του «WAP», για τα αρχικά του οποίου η Ρεπουμπλικανή δεν τολμά καν να μιλήσει.

Η Κριστίνα Κάραμο δεν περιορίζει τις κατηγορίες και την καχυποψία της περί σατανισμού μόνο στα μουσικά πράγματα. Άλλωστε, γι’ αυτή η γιόγκα είναι απλά και μόνο «μια σατανιστική τελετουργία».

Και ξαφνικά οι εποχές με τα ανάποδα μηνύματα στους δίσκους μοιάζουν πιο αθώες.

Με πληροφορίες από το Rolling Stone και το NPR.