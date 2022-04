Με ένα κομμάτι των Radiohead παραχωρεί στον Έλον Μασκ το Twitter o Τζακ Ντόρσεϊ

Όπως και να το κάνουμε, τα κομμάτια των Radiohead προσφέρονται απόλυτα για να εκφραστεί κανείς ή να περάσει διακριτικά κάποιο μήνυμα (συναισθηματικής συνήθως φύσης) στα social media. Καθόλου τυχαίο που συχνά θα δούμε τραγούδια της βρετανικής μπάντας σε «πονεμένα» posts και stories.

Ο Τζακ Ντόρσεϊ και συνιδρυτής του Twitter, με τη σειρά του, επέλεξε τους Radiohead για την κομβική στιγμή που δίνει τη «σκυτάλη» στον Έλον Μασκ, που ως γνωστόν, εξαγόρασε πλήρως την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πριν περάσει στα χέρια του Μασκ, ο Ντόρσεϊ κατείχε περίπου το 2% του Twitter και αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του στο ΔΣ τον επόμενο μήνα. Είναι φυσικά ο άνθρωπος που ξεκίνησε το αγαπημένο social medium των δημοσιογράφων και των πολιτικών.

Και φαίνεται πως μοιάζει απόλυτα ικανοποιημένος με την τροπή που πήραν τα πράγματα, μιας και τουίταρε το κομμάτι των Radiohead, «Everything’s In Its Right Place».

Κι αν ο τίτλος του τραγουδιού από το «Kid A» μοιάζει να τα λέει από μόνος του όλα, ο Ντόρσεϊ είχε περισσότερα να πει για τη νέα αυτή εποχή του Twitter.

«Αγαπώ το Twitter. Είναι το κοντινότερο πράγμα που έχουμε σε παγκόσμια συνείδηση», έγραψε, συνεχίζοντας: «Η ιδέα και η υπηρεσία είναι αυτό που έχει σημασία για μένα και θα κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να τα προστατεύσω και τα δύο. Η Twitter σαν εταιρεία έχει υπάρξει η μόνη μου αποστολή και αυτό για το οποίο μετανιώνω περισσότερο. Ανήκει στην Wall Street και το διαφημιστικό μοντέλο. Το να παρθεί πίσω από την Wall Street είναι το σωστό πρώτο βήμα».

Για την ευρύτερη ματιά του γύρω από το Twitter, ο ιδρυτής του είπε πως: «Θεωρητικά, δεν πιστεύω πως κάποιος θα πρέπει να κατέχει ή να τρέχει το Twitter. Χρειάζεται να είναι ένα δημόσιο αγαθό σε επίπεδο πρωτοκόλλου, όχι μια εταιρεία. Για να λυθεί το πρόβλημα ότι είναι παρ’ όλα αυτά εταιρεία, ο Έλον είναι η μοναδική λύση που εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την αποστολή του να επεκτείνει το φως της συνείδησης».

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.