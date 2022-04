Απειλές Πούτιν: Αν κάποιος παρέμβει στην Ουκρανία, η απάντηση μας θα είναι άμεση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι «όλοι οι στόχοι σίγουρα θα πραγματοποιηθούν» στην Ουκρανία. Μιλώντας στο Συμβούλιο των Βουλευτών στην Αγία Πετρούπολη, τόνισε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία «θα εγγυηθεί την ασφάλεια» των ανθρώπων στο Ντονμπάς και την Κριμαία.

Έστειλε μία προειδοποίηση προς τη Δύση, λέγοντας ότι τα σχέδιά να «μας στραγγαλίσουν οικονομικά απέτυχαν».

Ο κ. Πούτιν πρόσθεσε ότι όποιες χώρες επιχειρήσουν να παρέμβουν στη σύγκρουση θα αντιμετωπίσουν «άμεσα» αντίποινα. «Έχουμε πάρει όλες τις αποφάσεις για αυτό», δήλωσε.

Νωρίτερα, η Ρωσία επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερους από 200 Βρετανούς βουλευτές και πρώην βουλευτές.

