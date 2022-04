Πόλεμος στην Ουκρανία: Δραματική έκκληση για εκκένωση του Azovstal

Ο διοικητής των ουκρανικών στρατευμάτων της Μαριούπολης λέει ότι περισσότεροι από 600 τραυματισμένοι στρατιώτες παραμένουν χωρίς φάρμακα στα χαλυβουργεία του Azovstal.

Ο Σέρχιι Βολίνα, εν ενεργεία διοικητής της 36ης ταξιαρχίας πεζοναυτών, είπε ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για θεραπεία για τους τραυματίες, προσθέτοντας ότι εκατοντάδες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες και στερούνται τροφής και νερού.

Προχώρησε δε σε μια επείγουσα έκκληση για εκκένωση στρατευμάτων και αμάχων από τη Μαριούπολη όπως έγινε στη Δουνκέρκη.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 27, 2022