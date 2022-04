Τζέικ Σάλιβαν: Δηλώνει ευγνώμων προς την Τουρκία για την απελευθέρωση Αμερικανού που κρατείτο στη Ρωσία

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε σήμερα «ευγνώμων» προς την Τουρκία για τον ρόλο που εκείνη διαδραμάτισε ώστε να επιστρέψει ο Τρέβορ Ριντ, από τη Ρωσία όπου κρατείτο, πίσω στις ΗΠΑ.

«Καθώς καλωσορίζουμε τον Τρέβορ Ριντ στην πατρίδα, είμαστε ευγνώμονες στην Τουρκία για τον ρόλο της στο να κάνει δυνατή την ασφαλή επιστροφή του. Εκτιμούμε τη βοήθεια των Τούρκων εταίρων μας σε αυτό το σημαντικό θέμα», σημείωσε ο Σάλιβαν σε ανάρτησή του στο twitter.

As we welcome home Trevor Reed, we are grateful to Turkey for its role in making his safe return possible. We appreciate our Turkish partners’ assistance on this important matter.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) April 27, 2022