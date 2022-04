Κίεβο: Η κατεδάφιση του μνημείου φιλίας Ρωσίας – Ουκρανίας (βίντεο)

Eντολή να καταστραφεί σοβιετικό μνημείο αφιερωμένο στη φιλία της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έδωσε o δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Το γιγαντιαίο μνημείο, που αναπαριστούσε έναν Oυκρανό κι έναν Rώσο εργαζόμενο, κατεδαφίστηκε.

This monument in Kyiv once symbolized Russian-Ukrainian friendship. Now residents are happy to see it get demolished. pic.twitter.com/t9gsTjAByD

— DW News (@dwnews) April 28, 2022