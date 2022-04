Ασταμάτητο «τρολάρισμα» από τον Έλον Μασκ: «Θα αγοράσω την Coca-Cola και θα ξαναβάλω μέσα κοκαΐνη»

Μόλις λίγες μέρες έχουν περάσει από την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ αλλά αυτό δε φαίνεται να τον εφησύχασε ή να τον σταματά.

Το αφεντικό επίσης της Tesla και της SpaceX μοιάζει να βρίσκεται σε…επενδυτικό «οίστρο», όπως φαίνεται μέσα από το ρεσιτάλ που έχει δώσει στο Twitter το τελευταίο 48ωρο.

«Στη συνέχεια, θα αγοράσω την Coca-Cola, για να της ξαναβάλω μέσα κοκαΐνη», τουίταρε ο δισεκατομμυριούχος, που μάλλον θέλει να ανασύρει από το ντουλάπι την αυθεντική συνταγή του αναψυκτικού από το 1886.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

Αν βέβαια το Twitter του κόστισε 44 δισεκατομμύρια δολάρια, για την Coca-Cola ο Μασκ θα χρειαστεί κάτι παραπάνω, μιας και η αξία της τεράστιας πολυεθνικής ανέρχεται στα 284 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλη μια πασίγνωστη εταιρεία έβαλε στη wishlist του ο Μασκ στη συνέχεια, μιας και ανέσυρε ξανά παλαιότερο tweet του στο οποίο έλεγε πως «Τώρα θα αγοράσω τη McDonald’s και θα φτιάξω όλες τις παγωτομηχανές» και σχολίασε τώρα «Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω θαύματα».

Στη σειρά από πρόσφατα tweets του, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε και στο ίδιο το Twitter και τον τρόπο που πιστεύει πως πρέπει να λειτουργεί: ««Για να αξίζει το Twitter την εμπιστοσύνη του κοινού, πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερο, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να ενοχλεί εξίσου την ακροδεξιά και την ακροαριστερά».

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022