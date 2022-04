Κίνα: Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου – Άγνωστος αριθμός θυμάτων (βίντεο)

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε την Παρασκευή στην κεντρική Κίνα όπως αναφέρουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο κατέρρευσε στην πόλη Τσανγκσά της επαρχίας Χουνάν, με άγνωστο αριθμό θυμάτων προς το παρόν.

#BREAKING A six-story building in Wangcheng district of Changsha, Hunan Province collapsed on Friday. Local authorities have dispatched a rescue team of 23 firetrucks and 134 firefighters to the scene. The number of people trapped in the debris has yet to be determined. pic.twitter.com/JfjFiJFABg

