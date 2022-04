Frontex: Υπέβαλε την παραίτησή του ο επικεφαλής του οργανισμού

Ο επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζερί, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη δημοσιοποίηση των αρχικών συμπερασμάτων της μακροχρόνιας έρευνας της Ε.Ε. για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το Politico και το AFP.

Η παραίτηση Λετζερί θα εξεταστεί από το συμβούλιο διοίκησης της Frontex, έγινε γνωστό από πληροφορημένη πηγή.

Η υποβολή της παραίτησης του Φαμπρίς Λετζερί ακολουθεί έρευνα της OLAF, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε η ίδια πηγή στο AFP, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο.

Ο Λετζερί ηγείται του οργανισμού από το 2015.

Τα τελευταία χρόνια, η Frontex βρέθηκε στο μικροσκόπιο για τον φερόμενο ρόλο της σε παράνομη απομάκρυνση μεταναστών στα σύνορα της Ε.Ε., μια πρακτική γνωστή ως pushbacks.

Εντός της Frontex έχουν επίσης γίνει καταγγελίες για παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF ερευνά τις καταγγελίες για περισσότερο από ένα χρόνο και τώρα ετοιμάζει τα τελικά της πορίσματα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε σύμφωνα με το Politico ότι ο Λετζερί δεν είναι ο μόνος ανώτατος αξιωματούχος που υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τη δημοσιοποίηση των αρχικών πορισμάτων.

