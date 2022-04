Η αποκάλυψη ενός σκανδάλου: Πώς οι Σουηδοί έκλεψαν το εθνικό τους προϊόν από τους Τούρκους

28 Απριλίου 2018

Η Σουηδία, η χώρα των Ikea και του κοινωνικού κράτους, κάνει μία εξομολόγηση που σοκάρει τον πλανήτη.

Τα σουηδικά κεφτεδάκια, που αποτελούν το εθνικό πιάτο της και ίσως τη διασημότερη εξαγωγή της (αφού στα 340 καταστήματα Ikea ανά τον πλανήτη καταναλώνονται κάθε μέρα περισσότερα από 2 εκατομμύρια τέτοια κεφτεδάκια) δεν είναι πραγματικά σουηδικά, αλλά τουρκικά.

Η αποκάλυψη έρχεται από τα πιο επίσημα χείλη: Από τον λογαριασμό της χώρας στο Twitter.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let’s stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

— Sweden.se (@swedense) April 28, 2018