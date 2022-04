Με το λευκό ένδυμα «εξαγνισμού» των μουσουλμάνων στη Μέκκα ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, την πρώτη έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια.

Η τελευταία φορά που ο Ερντογάν βρέθηκε εκεί ήταν το 2017. Έκτοτε, συνέβησαν πολλά και «επεισοδιακά», με τις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ να διανύουν περίοδο κρίσης και κλυδωνισμών λόγω, μεταξύ άλλων, και της δολοφονίας του Τζαμάλ Κασόγκι.

Η τρέχουσα επίσκεψη του Τούρκου ηγέτη σηματοδοτεί την προσπάθεια αποκατάστασης των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τα φώτα της δημοσιότητας προσέλκυσαν, ωστόσο, και οι εικόνες του Ερντογάν από τη Μέκκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ.

Ο Τούρκος πρόεδρος και κάποιοι από τους κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του: ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο προεδρικός εκπρόσωπος Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Χακάν Φιντάν κ.ά., βρέθηκαν σήμερα να φορούν λευκά ως ένδειξη καθαρότητας, και να ακολουθούν την σχετική διαδικασία «εξαγνισμού» (Ιχράμ) κατά το μικρό προσκήνυμα (Ούμρα) στη Μέκκα.

Erdogan and senior Turkish officials including defense minister Akar, Intel Chief Fidan, senior advisor Kalin and other ministers wearing ihram, the Islamic pilgrimage garment, for Umrah in Mecca pic.twitter.com/Cgpr4PIXOU

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 29, 2022