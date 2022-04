Τελ Αβίβ: Πανικός στο αεροδρόμιο – Αμερικανοί τουρίστες πήραν για σουβενίρ… μια οβίδα (βίντεο)

Αμερικανοί τουρίστες προκάλεσαν πανικό στο αεροδρόμιο Νταβίντ-Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όταν οι υπάλληλοι ανακάλυψαν στις αποσκευές τους μια οβίδα, που δεν είχε εκραγεί και την οποία σκόπευαν να πάρουν στο σπίτι του ως σουβενίρ από τις διακοπές τους.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας του αεροδρομίου διέταξαν αμέσως να εκκενωθεί ο χώρος ελέγχου των αποσκευών, μετά τον εντοπισμό της οβίδας, την Πέμπτη, όπως ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία διαχείρισης αερολιμένων (IAA).

Η ανακοίνωση προκάλεσε πανικό στους επιβάτες που ήταν συγκεντρωμένοι στην αίθουσα αναχωρήσεων. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να απομακρυνθούν από την οβίδα.

Unbelievable

Souvenir from Israel?Better unexploded shell🙈One family has found unexploded shell in their trip to Israel & they decided to bring it to home like souvenir

Tel Aviv airport is considered the safest,they check you for explosives before entrance🤔How could they enter? https://t.co/YWR4jGrbeB

— Maria Margiyeva🇺🇦 (@MariaMargiyeva) April 29, 2022